В Челябинске школьницу принудительно поместили в психиатрическую больницу

В Челябинске принудительно поместили в психиатрическую больницу 14-летнюю школьницу, убивающую животных.

Как уже сообщал «Новый День», с 20 этажа дома №131 по улице Братьев Кашириных выбросили собаку. Камеры наблюдения незадолго до происшествия зафиксировали девочку, которая вошла в подъезд с псом и вошла в лифт. В ней жители микрорайона «Академ Riverside» узанли школьницу, в ноябре прошлого года растерзавшую котенку.

Их версия подтвердилась. Вчера юную живодерку принудительно поместили в психиатрическую лечебницу.

«Службы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проработали комплекс реабилитационных мероприятий с семьей девочки, но родители категорически отказались от взаимодействия и помощи. Такие действия со стороны родителей повлекли угрозу здоровью ребенка, а также нарушили право несовершеннолетней на получение квалифицированной помощи, – пояснила министр социального развития Челябинской области Ирина Буторина. – В связи с этим комиссия решила применить статью №77 Семейного кодекса Российской Федерации (позволяет при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган немедленно отобрать ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится). В настоящее время подростку оказывается специализированная помощь».

Челябинск, Павел Зварзин

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