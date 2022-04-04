В Челябинске из окна высотки выбросили собаку

В Челябинске из окна многоэтажки выбросили собаку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об очередном происшествии сообщили жители микрорайона Академ Riverside.

Незадолго до этого камеры наблюдения в подъезде дома №131 по улице Братьев Кашириных зафиксировали девочку с точно такой же собакой: она зашла в лифт и поднялась на последний этаж. Некоторые опознали в подростке ту, что ранее расчленила котенка.

Напомним, в ноябре прошлого года на переходном балконе одного из домов в том же микрорайоне нашли растерзанное животное. Изверги не ограничились расчленением трупика: в оторванную голову они вставили сигарету, а дверь в подъезд разрисовали кровью котенка. В преступлении заподозрили 13 девочку, которую потом 3-летнюю поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Жители «Академа» считают, что она вернулась и снова начала убивать животных.

Сейчас живодера ищет полиция. В курсе ситуации и уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»