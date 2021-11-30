В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию студентов и пенсионеров от COVID-19

С 1 декабря в Челябинской области вводится обязательная вакцинация студентов старше 18 лет и пенсионеров от коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал сегодня, 30 ноября, главный государственный врач Челябинской области Анатолий Семенов.

Согласно документу, на 47 неделе текущего года темпы прироста заболеваемости COVID-19 составили 6,5%. При этом на протяжении двух последних недель наиболее быстро росло число заболевших среди южноуральцев старше 60 лет (+16%), а также в возрасте от 18 до 29 лет, преимущественно учащихся высших и средне-специальных учебных заведений (+15%).

Это и побудило региональное управление Роспотребнадзора на ужесточение противоковидных мер.

С 1 декабря текущего года вводится обязательная вакцинация пенсионеров и студентов вузов и ссузов региона старше 18 лет. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 20 декабря сего года, второй компонент – до 10 января 2022 года. При этом министерству образования региона рекомендовано обеспечить охват вакцинацией не менее 80% учащейся молодежи «с учетом медицинских противопоказаний».

Напомним, ранее в Челябинской области было введено требование об обязательной вакцинации сотрудников учреждений образования и здравоохранения, торговли и ряда других сфер.

С 1 декабря попасть на предприятия общепита можно попасть только по предъявлении QR-кода.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»