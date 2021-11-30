В Челябинске триколор налепили на контейнеры для мусора

Челябинец потребовал привлечь к ответственности неизвестных, наклеивших объявления на фоне триколора на мусорные баки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Курчатовского района пожаловался журналистам на неопрятную уборку контейнерной площадки у дома №70 по улице Молодогвардейцев.

Челябинца возмутило, что после визита мусоровоза, на площадке рядом с мусорными баками остались куча мусора и пластиковая посуда. Кроме того, горожанин не смог сдержаться, заметив, что на нескольких контейнерах наклеены объявления, текст которых напечатан на фоне бело-сине-красного триколора, до степени смешения похожего на государственный флаг Российской Федерации. Не смягчило его даже то, что объявления содержат координаты организации, занимающейся помощью людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации (а значит, наличие их именно на контейнерах вполне объяснимо).

Теперь южноуралец требует, чтобы виновные за мусорные горы и российский триколор на баках были наказаны. А также настаивает на перерасчете платы за вывоз мусора.

Впрочем, далеко не все горожане согласились, что фон объявления можно счесть госфлагом РФ. «Цвета белый, синий, красный – это уже государственный символ? Тогда краску этих цветов надо продавать по спецразрешениям!» – пишут челябинцы в комментариях под постом в соцсетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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