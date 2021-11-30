Дорога-призрак: в Генплан Челябинска включили магистраль, от которой власти не раз обещали отказаться

В проекте нового Генерального плана Челябинска включили автодорогу по набережной реки Миасс, от которой мэрия якобы давно отказалась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска забили тревогу после того, как ознакомились с проектом генерального плана города до 2029 года, долгое время дорабатывавшимся в обстановке строжайшей секретности. Во всяком случае, на все вопросы о новом генплане, периодически звучавшие на аппаратных совещаниях в мэрии, замглавы города Владимир Шамне отвечал весьма уклончиво.

И сюрприз, действительно, получился. «В новом Генплане запланировано строительство магистральной дороги вдоль набережной реки Миасс от улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы», – рассказали представители общественного движения «Горожане».

Причем речь об этой дороге заходит уже не впервые. Более того, еще недавно городские чиновники разве что клятву не давали в том, что магистрали этой никогда не будет, а территорию, где она должна была проходить признают зеленой зоной.

«В марте 2020 года уже была попытка вынести на публичные слушания проект планировки строительства четырехполосной дороги вдоль реки Миасс от улицы Братьев Кашириных до проспекта Победы, – напоминают активисты. – Тогда жители домов у набережной собрали более 230 подписей против отсыпки реки Миасс и строительства дороги, писали обращения во все инстанции и пришли коллективно на публичные слушания. Но комитет дорожного хозяйства снял с повестки слушаний данный вопрос».

Более того, тогда на публичных слушаниях замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров (ныне – заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области) заявил, что данный проект был отголоском действий старой команды, которая была нацелена на расширение дорог. Новая же команда считает, что «набережная должна быть набережной, а не дорогой». А в письме администрации города, подписанном в апреле 2020 года, чиновники заверяли, что в проекте Генплана (том самом, что и появился, наконец, на сайте мэрии) набережная реки Миасс находится в зоне рекреации специального назначения, с исключением застройки данной территории. И в проекте даны рекомендации по благоустройству набережной.

Каково же было возмущение горожан, когда, изучив документ, они вместо обещанной благоустроенной набережной увидели там автомобильную магистраль.

Сейчас жители организуют сбор подписей под коллективным обращением о пересмотре проекта Генплана, исключении строительства дороги вблизи береговой зоны и перевода данной территории в разряд озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) с последующим благоустройством. И напоминают всем неравнодушным челябинцам, что они еще могут направить свои возражения в администрацию города до 6 июня.

Также они намерены направить коллективное обращение в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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