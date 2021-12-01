В Челябинске поймали вора канализационных решеток

Полиция задержала челябинца, снимавшего решетки с люков ливневой канализации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, задержали мужчину сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Тракторозаводский».

Напомним, ранее мэрии Челябинска сообщила о краже более 30 металлических решеток ливневой канализации с недавно построенной дороги в микрорайоне Чурилово.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОП «Тракторозаводский» по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего горожанина. «Полицейскими установлено, что подозреваемый в период с 22 по 26 октября текущего года совершил 12 краж металлических решеток в районе улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова. Общий ущерб составил более 92 тысяч рублей. Похищенные металлические изделия подозреваемый сдавал в пункт приема металлолома», – уточнили в силовом ведомстве.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также по установлению законности деятельности пункта металлоприема.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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