В Магнитогорске технолог муниципального предприятия попался на взятке

В Челябинской области главного технолога муниципального предприятия и директора коммерческой организации задержали по подозрению во взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главного технолога муниципального предприятия (Магнитогорск) и директора коммерческой организации, подозреваемых в соответствии со степенью участия в получении и даче взятки.

По данным следствия, директор фирмы вручил главному технологу 1,8 миллиона рублей за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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