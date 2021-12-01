В Челябинске перед судом предстанет аферист, спустивший 10 миллионов на ставки

В Челябинске перед судом предстанет мошенник, выманивший у клиентов больше 10 миллионов рублей, обещая мега-скидки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, с октября 2020 по май 2021 года мужчина предлагал жителям Челябинской области приобрести бытовую и офисную технику, мобильные устройства, автомобильные запчасти со значительными скидками. Полученные деньги тратил на личные нужды и ставки в букмекерских конторах. Клиентам же обещал приобрести товары либо вернуть деньги, однако этого не сделал.

За восемь месяцев южноуралец обманул 71 человека, выманив у них в общей сложности более 10,8 миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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