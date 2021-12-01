В Еманжелинске педагогов местного детдома наказали за побеги воспитанников

В Еманжелинске работники детского дома привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска в ходе мониторинга исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних установлено, что в МКУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искорка», в октябре текущего года были допущены факты самовольного ухода воспитанников, а также факты совершения ими правонарушений.

Проверка показала, что отдельными воспитателями и педагогами учреждения ненадлежащим образом исполняются обязанности по контролю за поведением и воспитанию несовершеннолетних.

По результатам проверки прокуратурой города директору учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты дополнительные меры по недопущению самовольных уходов воспитанников и усилению контроля за их поведением, 5 сотрудников, в том числе заместитель директора, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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