Дожди и гололед задержатся на Южном Урале еще на день

В Челябинской области сохраняется опасная для автомобилистов и пешеходов погода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, необычная для декабря погода сохранится в регионе еще как минимум на сутки.

«Сегодня ночью и завтра днем синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ночью и утром в отдельных районах туманы и гололедные явления. Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов (при прояснении до -7), днем от 0 до +5 градусов», – уточнили в ведомстве.

Водителей просят быть предельно осторожными на дорогах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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