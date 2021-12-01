Дожди и гололед задержатся на Южном Урале еще на день

В Челябинской области сохраняется опасная для автомобилистов и пешеходов погода.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, необычная для декабря погода сохранится в регионе еще как минимум на сутки.
«Сегодня ночью и завтра днем синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ночью и утром в отдельных районах туманы и гололедные явления. Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов (при прояснении до -7), днем от 0 до +5 градусов», – уточнили в ведомстве.
Водителей просят быть предельно осторожными на дорогах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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