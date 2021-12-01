Бывшего вице-мэра Магнитогорска задержали за взятку в полтора миллиона рублей

Бывшего замглавы Магнитогорска задержали через два года после его отставки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Магнитогорска возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в течение 2015-2016 годов 49-летний Валерий Измалков получил от предпринимателя более 1,5 миллионов рублей за передачу в аренду земельных участков на территории города.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемый задержан в порядке стать 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Валерий Измалков с апреля 2005 года возглавлял правовое управление администрации Магнитогорска. 1 апреля 2010 года назначен на должность заместителя главы города по имуществу и правовым вопросам. В октябре 2019 года ушел в отставку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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