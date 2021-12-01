В Челябинской области на свалку выбросили опасные медицинские отходы местной больницы

Жители южноуральского села обнаружили на свалке медицинские отходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опасную находку обнаружил на свалке житель села Кизильское. Об этом он рассказал в социальных сетях.

На опубликованных там же фотографиях и видео запечатлены использованные шприцы, катетеры, емкости. При этом, судя по надписям на прикрепленных бланках, медицинские отходы, некоторые из которых определены как «опасные отходы класса Б», принадлежат местной больнице.

«Больница Кизильская. Терапевтическое отделение. Ответственный за сбор отходов. Все есть, даже подпись. Искать никого не надо», – отметила в комментариях одна из жительниц села.

Она же обратилась к губернатору Челябинской области в сообществе «Текслер, помоги!". «Пожалуйста, разберитесь немедленно с этим безобразием. На Кизильскую свалку почему-то привозят медицинские отходы, – пишет женщина. – Мало того, что свалку никто не обслуживает, там ужас что творится, так еще и опасные отходы стали туда свозить, которые, кстати, пытались сжечь, по-видимому, чтоб следы замести, но не получилось».

Такие отходы должна утилизировать специализированная организация, с которой больнице необходимо заключить договор, напомнила автор обращения. И утилизировать их должны уж никак не на старой свалке. «Прокуратура, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, обратите внимание на данный факт, заставьте чиновников от медицины все убрать и накажите за такую безответственность», – обращается жительница села к представителям надзорных органов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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