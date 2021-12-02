В Челябинске неизвестные похитили девушку. Информацию проверяет полиция

Челябинцы заявили о похищении девушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 1 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинск №1».

«Трое неизвестных мужчин похитили девушку из дома №29А на Салавата Юлаева, – рассказали авторы канала. – По словам соседей, в подъезде доносились крики пострадавшей, после этого ее вынесли из дома и унесли в неизвестном направлении».

ПО словам очевидцев, после этого девушку посадили в автомобиль и увезли. Один из похитителей попал на камеру видеонаблюдения. Соседи обратились в полицию с заявлением о похищении.

В полиции подтвердили поступление заявления. В настоящее время по нему проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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