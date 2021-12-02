Губернатор Челябинской области проведет прямую линию с жителями

Глава Южного Урала Алексей Текслер проведет прямую линию с жителями региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в среду, 8 декабря, в 12:00, губернатор Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев.

Сегодня, 2 декабря, стартует прием вопросов для прямой линии. Свое обращение можно оставить несколькими способами.

Первый – зайти на сайт спроситекслера.рф и с помощью активного баннера «Задать вопрос» перейти на страницу Госуслуг, где расположена форма обратной связи, заполнив которую, можно будет задать вопрос главе региона. Также есть возможность отправить видеообращение губернатору. «С помощью любого устройства запишите видео (не более 60 секунд) и прикрепите видеофайл к форме обратной связи», – уточнили в пресс-службе главы региона.

Второй способ задать вопрос – по телефону «горячей линии» – 8 800 500 74 50. Вопросы будут приниматься со 2 по 8 декабря включительно, с 8:00 до 20:00.

Прямая линия губернатора будет транслироваться в эфире телеканалов ОТВ и «Россия-24», а также в интернете: на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».

Челябинск, Виктор Елисеев

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