64 животных погибли от бешенства в Челябинской области с начала года

В Челябинской области с начала года зарегистрировано 64 случая бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в ноябре 2021 года на территории Южного Урала зафиксировано 5 случаев бешенства: собака пала в городе Коркино, лиса – в Варненском районе, корова – в Кунашакском районе, одна кошка в Челябинске, и еще одна – в Верхнеуральском районе.

Населенные пункты, где зарегистрированы животные, павшие от бешенства, объявлены неблагополучными, там по распоряжению правительства области введен карантин, который предполагает некоторые ограничения. С начала года (за 11 месяцев) в области зарегистрировано 64 случая бешенства животных в 60 неблагополучных пунктах. От смертельной инфекции пало 4 коровы, 23 лисы, 16 собак, 20 кошек, 1 енотовидная собака.

Для сравнения, за весь 2020 год было лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания бешенством: 34 диких плотоядных, 18 домашних собак, 12 кошек, 4 сельскохозяйственных животных.

В России за ноябрь этого года по данным Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора (ФГБУ «ЦНМВЛ») выявлено 43 случая бешенства среди животных. Это вдвое меньше, чем в октябре, когда было зафиксировано 86 таких случаев.

Как уточняют специалисты лаборатории, наибольшее количество случаев бешенства животных в ноябре выявили в Челябинской, Смоленской и Нижегородской областях.

Напомним, что бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, который приводит к специфическому энцефалиту (воспалению головного мозга). Человек заражается бешенством от больного животного. Чаще всего от собак. Вирус передается при укусе больным животным или при попадании слюны больного животного на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки человека. Как правило, вирус вызывает тяжелые необратимые нарушения и приводит к смерти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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