Несколько сотен детей эвакуировали из-за пожара в школе Челябинска

Почти 700 человек были эвакуированы из-за сработавшей пожарной сигнализации в челябинской школе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло утром четверга, 2 декабря, в школе №105 на улице Кузнецова в Челябинске.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, на четвертом этаже здания загорелся электрощит. После срабатывания сигнализации из здания эвакуировали 650 школьников и 30 сотрудников образовательного учреждения.

Прибывшие после этого пожарные потушили возгорание. В настоящий момент школа работает в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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