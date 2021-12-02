Южноуральские работодатели «распробовали» удаленку

На Южном Урале в 4 раза вырос спрос на удаленных сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии ноября и выяснила, что в России было открыто 86,6 тысячи предложений для удаленной работы – это в четыре раза больше, чем в ноябре 2020 года.

В Челябинской области спрос на удаленщиков тоже вырос в четыре раза: с 400 вакансий в ноябре прошлого года до 1 тысячи 660 в ноябре 2021 года. Это 2% от общего по стране и 12 место среди регионов.

Лидерами по количеству вакансий, предполагающих дистанционный формат занятости, в ноябре стали Москва (21%), Санкт-Петербург (8%), Московская область (5%), Краснодарский край (4%), Республика Татарстан, Ростовская и Свердловская области (по 3%).

Чаще всего удаленный формат предлагают представителям профессиональных сфер «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих удаленку), «Административный персонал» (29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%).

Наиболее высокую зарплату на удаленке предлагают в профессиональных сферах «Высший менеджмент» (129 тыс. руб.), «Закупки» (93 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (90 тыс. руб.), «ИТ, интернет, телеком» (88 тыс. руб.) и «Маркетинг, реклама, PR» (70 тыс. руб.).

«Отмечу, что региональная принадлежность таких вакансий довольно условна, так как при формате удаленной занятости место проживания сотрудника не принципиально для большинства работодателей. В редких случаях компании все же настаивают на том, чтобы сотрудник был из одного с ними города, но, как правило, тогда речь идет о гибридном формате работы, то есть, периодически нужно появляться в офисе. Иногда это связано с особенностями профессии – например, когда для успешного исполнения обязанностей важно знать узкую региональную специфику», – комментирует Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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