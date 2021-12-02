Эксперты выяснили, сколько челябинцы готовы потратить на новогоднее настроение

Спрос на новогодние товары в Челябинске вырос в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году спрос на праздничные товары в целом по России увеличился на 70% по сравнению с прошлым. Кроме того, в связи с пандемией россияне стали чаще пользоваться доставкой. Таковы данные портала «Авито».

Например, елки в этом году заказывали в 6,4 раз чаще, а гирлянды – в 2,8 раза активнее. Общая стоимость самых популярных товаров на сайте составила в среднем 7 390 рублей. В Челябинске товары для праздника в этом году искали на 54% чаще, чем в прошлом. Новогодний декор для дома обойдется горожанам в среднем в 6 270 рублей.

Аналитики выяснили, что необходимо гражданам для того, чтобы создать праздничную атмосферу дома. Так, самыми популярными товарами у россиян являются елки, игрушки и мишура, гирлянды, новогодние венки, снежинки и свечи, а также новогодняя скатерть и посуда. Кроме того, наступающий год Тигра спровоцировал рост спроса на декор и сувениры с соответствующей символикой.

По сравнению с прошлым годом этой осенью спрос на искусственную «красавицу» вырос на 90%, а на живое дерево – на 31%. В этом году количество заказов искусственных елок с Авито Доставкой увеличилось в 6,4 раз. Приобрести сказочную ель в преддверии «главной ночи в году» можно в среднем за 1 500 рублей, на 7% дороже, чем в 2020 году. В Челябинске спрос на искусственные ели увеличился в 2,2 раза. Средняя стоимость новогоднего дерева составила 1 590 рублей.

Елочными игрушками в этом году интересовались на 95% чаще, чем в прошлом, а верхушки в форме звезды искали на 61% активнее. Средняя стоимость игрушек составила 500 рублей (на 25% дороже, чем в прошлом году), а звезду этой осенью можно приобрести за 690 рублей, на 15% дороже, чем в 2020. Жители Челябинска искали украшения для елки на 4% чаще, чем в прошлом году. Приобрести елочные игрушки и звезду на сайте можно в среднем за 350 рублей и 500 рублей соответственно.

Также востребованными товарами для украшения новогодней елки в этом году оказались гирлянды и мишура – по сравнению с прошлым годом их популярность выросла на 65% и 26% соответственно. Заказывать гирлянды с Авито Доставкой пользователи сайта стали в 2,8 раза активнее, чем в прошлом году. Приобрести мерцающие огоньки можно в среднем за 600 рублей (-8%), а «пушистое» обрамление – за 500 рублей, по сравнению с 2020 годом цена не изменилась. В Челябинске спрос на гирлянды вырос на 73%, а на мишуру для елки – на 56%. Средняя стоимость огоньков составила 550 рублей, а декора для оформления – 799 рублей.

Таким образом, в этом году покупка искусственной елки и ее «наряд» обойдется россиянам в среднем в 3 790 рублей. Для жителей Челябинска средняя стоимость елки и декора для нее составит столько же.

Но новогоднее настроение не ограничивается елкой. Так, одним из наиболее популярных товаров для праздника оказались сувениры с изображением символа 2022 года – Тигра. Приобрести их можно в среднем за 600 рублей, на 50% дороже, чем в 2020 году. Жителям Челябинска тигровые сувениры обойдутся в среднем в 350 рублей.

Популярность снежинок из бумаги выросла на 91% по сравнению с прошлой. Приобрести самодельное украшение можно в среднем за 300 рублей, с 2020 года цена не изменилась. В Челябинске спрос на снежинки увеличился в 6,7 раз. Средняя стоимость новогоднего декора составила 300 рублей.

Традиционные украшения для входной двери – новогодние венки – также оказались востребованными в этом году. С прошлого года спрос на такой декор вырос на 61%, а средняя стоимость товара составила 1 100 рублей, что на 10% дороже, чем в 2020 году. В Челябинске интерес к новогодним венкам увеличился в 2,8 раза. Средняя стоимость декора для двери составила 1 200 рублей.

Помимо декорирования пространства, россияне также не забывают про украшение новогоднего стола. Так, в этом году популярностью пользовались скатерти и посуда с праздничной тематикой – с прошлого года их искали в 2,3 раза и на 92% чаще соответственно. Приобрести скатерть можно в среднем за 600 рублей (с прошлого года цена не изменилась), а новогодний сервиз – за 1 000 рублей, стоимость снизилась на 17% с 2020 года. Жители Челябинска искали новогодние скатерти в 2,6 раза активнее, чем в прошлом году. Приобрести декор с праздничной символикой можно в среднем за 400 рублей и 230 рублей соответственно.

Итого, общая стоимость новогоднего декора для дома составит в среднем 3 600 рублей. Жители Челябинска смогут приобрести праздничные товары для дома в среднем за 2 480 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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