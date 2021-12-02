В уральских ЗАТО все школы отправили на дистант

Власти Озерска перевели все образовательные учреждения на дистанционное обучение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Озерска, сегодня, 2 декабря, в связи со сложной эпидемической ситуацией по заболеваемости ОРВИ межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия города приняла решение организовать с 4 декабря по 13 декабря (включительно) работу общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в дистанционном режиме.

Власти запретили посещение обучающимися образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Мэрия поручила обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

В учреждениях, подведомственных управлениям образования, культуры, а также по физической культуре и спорту, отменены занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе, проводимых на открытом воздухе.

Руководителям средне-специальных учебных заведений города рекомендовано также перейти на дистант.

Аналогичное решение ранее приняли власти еще одного ЗАТО – Снежинска. В этом городе «спецрежим» продлится со 2 по 8 декабря включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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