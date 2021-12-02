Пять человек пострадали в ДТП в Челябинской области

В тройном ДТП на южноуральской трассе пострадали пять человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 2 декабря, около 9:30 на 73 км автомобильной дороги Южноуральск – Магнитогорск на территории Пластовского района.

По предварительной информации, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением мужчины 41 года. После этого «Приора» врезалась в ехавшую по встречке «Ладу Калину».

В результате ДТП водитель и два пассажира иномарки, а также два пассажира «Приоры» получили ранения различной степени тяжести и доставлены в больницу.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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