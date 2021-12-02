Челябинский депутат потребовала вмешательства прокуратуры в историю вокруг нового Генплана

Депутат одного из райсоветов Челябинска заявила о незаконности нового Генплана города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина направила прокурору Челябинской области Карену Габриеляну запрос по проекту Генплана Челябинска.

Напомним, ранее городские власти опубликовали проект документа на официальном сайте администрации. Его доработка заняла около двух лет. До этого проект получил жесткую критику общественности в процессе публичных слушаний, состоявшихся еще в 2019 году. Проект отправили на доработку проектировщику, но результат челябинцев не слишком устроил.

«Предлагаемый сейчас на сайте администрации города проект Генерального плана (якобы доработанный) не учитывает 302 замечания, которые были изложены на проведенных ранее публичных слушаниях, – настаивает парламентарий. – Карта функциональных зон не соответствует карте, размещенной в ФГИС ТП (Федеральной государственной информационной системе территориального планирования), то есть является не согласованной в установленном порядке. Отсутствуют сведения о результатах публичных слушаний, о результатах работы согласительной комиссии, о том, какие замечания были рассмотрены, а какие нет. Имеющиеся карты развития объектов транспорта и строительства объектов не согласованы между собой».

При этом правила землепользования и застройки Челябинска в большей своей части приняты в нарушение действующего Генерального плана города, подчеркивает челябинка. А проектом нового Генерального плана авторы просто пытаются придать законность действиям городских властей, совершенным ранее.

«Считаю, что утверждение (принятие) проекта Генерального плана в такой ситуации будет незаконным», – резюмирует парламентарий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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