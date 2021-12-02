Семейные разборки: в полиции отрицают «похищение» челябинки

В полиции опровергли информацию о похищении жительницы Челябинка.

Как сообщал ранее «Новый День», о похищении челябинки в среду, 1 декабря, заявили ее соседи.

По словам очевидцев, девушку из одной из квартир дома №29А на Салавата Юлаева вынесли трое мужчин. При этом она пыталась сопротивляться и кричала.

Однако, как сообщили в полиции, в ходе доследственной проверки факт похищения не подтвердился.

Оказалось, челябинку забрали родственники, чтобы отвезти ее в частный реабилитационный центр, специализирующийся на лечении алкогольной зависимости.

Челябинск, Виктор Елисеев

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