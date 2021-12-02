В Магнитогорске четверо детей надышались угарным газом

В Магнитогорске четверых детей госпитализировали с отравлением угарным газом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рано утром четверга, 2 декабря, в частном доме на улице Карла Либкнехта в Магнитогорске.

Около 6:00 находившиеся в доме женщина и четверо ее детей в возрасте от 8 до 15 лет почувствовали себя плохо. Мать вызвала скорую медицинскую помощь. Детей госпитализировали. В настоящее время они остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Причиной отравления, по предварительной информации, стало скопление угарного газа в помещении: задвижка дымохода оказалась слишком плотно закрыта.

Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям матери пострадавших, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полноте проводимой работы с семьей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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