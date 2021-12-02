Экс-вице-мэра Магнитогорска отправили в СИЗО

В Магнитогорске отправили за решетку бывшего высокопоставленного чиновника, обвиняемого во взяточничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю главы Магнитогорска.

Напомним, экс-чиновника задержали в среду, 1 декабря. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия в течение 2015-2017 годов чиновник получил от предпринимателя свыше 2 миллионов рублей за совершение действий по предоставлению земельных участков.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 1 февраля 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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