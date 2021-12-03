Власти Южного Урала решили пустить жителей с медотводами в общественные места

Южноуральцы с медотводами смогут посещать общественные места наравне с владельцами QR-кодов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по решению оперативного штаба наряду с QR-кодом в регионе будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации.
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования документа.
На сегодняшний день на территории Челябинской области QR-коды необходимы для посещения:
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;
объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;
парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги;
с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания;
для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха.
Челябинск, Виктор Елисеев
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