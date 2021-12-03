Власти Южного Урала решили пустить жителей с медотводами в общественные места

Южноуральцы с медотводами смогут посещать общественные места наравне с владельцами QR-кодов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по решению оперативного штаба наряду с QR-кодом в регионе будет действовать документ о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки против COVID-19, заверенный подписью врача и печатью медорганизации.

Изменения вступают в силу с момента официального опубликования документа.

На сегодняшний день на территории Челябинской области QR-коды необходимы для посещения:

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров;

парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги;

с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общественного питания;

для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»