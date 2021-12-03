Девушка-подросток пострадала в ДТП с маршруткой в Челябинске

Пассажирка маршрутного такси пострадала в столкновении микроавтобуса и иномарки в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в четверг, 2 декабря, в 15:47 часов напротив дома №22/5 по улице Чичерина.

33-летний водитель автомобиля «Форд Транзит», следовавшего по маршруту №24, при повороте налево на регулируемом перекрестке совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 20-летнего челябинца.

В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса – 16-летняя девушка, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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