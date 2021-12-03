В центре Челябинска перевернулось такси с пассажиром

Пассажир с водителем застряли в перевернувшемся такси в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром в пятницу, 3 декабря, в Центральном районе Челябинска.

На Свердловском проспекте напротив Алого поля автомобиль такси перевернулся и упал на крышу. В момент ДТП в салоне автомобиля находился пассажир.

После переворота водитель и пассажир оказались заблокированы в машине. Сотрудники МЧС провели деблокацию и передали челябинцев медикам.

ГИБДД устанавливает подробности аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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