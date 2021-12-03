«АСКО – Страхование» лишили почти всех лицензий

В «АСКО – Страховании» введена временная администрация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Агентства страхования вкладов, с 3 декабря приказом Банка России у ПАО «АСКО – Страхование» (Челябинск) отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

Управление деятельностью страховой компании передано временной администрации, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Страховая организация со дня отзыва лицензии не имеет права на заключение новых договоров страхования, перестрахования, а также на внесение в соответствующие договоры изменений, влекущих увеличение обязательств страховой организации, – напомнили в агентстве. – По истечении 45 календарных дней со дня отзыва лицензии прекращается действие договоров страхования и перестрахования. Прекращение договора влечет возврат по требованию страхователя (кредитора) части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал».

Кредиторы страховой организации вправе предъявить свои требования временной администрации в период ее деятельности. Срок рассмотрения временной администрацией поступивших в адрес страховой организации требований кредиторов – не более 30 рабочих дней.

Дополнительная информация о порядке подачи требований кредиторов может быть получена по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в разделе страховой организации «Страховые организации/ Временная администрация» (www.asv.org.ru).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»