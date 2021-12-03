В Челябинской области подросток получил срок за вымогательство денег у одноклассника

В Златоусте подросток осужден за вымогательство денег у одноклассника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал 15-летнего местного жителя виновным в вымогательстве.

В суде установлено, что подросток с сентября по октябрь 2020 года забирал у одноклассника деньги, которые родители давали тому на обеды. Каждый день он отнимал в парня от 30 до 40 рублей и периодически избивал его. За два месяца он забрал у подростка 500 рублей.

Очевидцами происходящего были одноклассники мальчиков. В результате жертва преследования перешел в другую школу.

Суд приговорил челябинца к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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