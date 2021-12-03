В Верхнеуральске огласили приговор водителю погрузчика, раскроившему рабочему голову

В Верхнеуральске вынесен приговор водителю погрузчика, виновному в гибели рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуральский районный суд признал жителя Башкирии виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде установлено, что в августе 2021 года машинист погрузчика, двигаясь задним ходом, не убедился в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне и раскроил находившемуся рядом рабочему череп ковшом механизма. От полученной травмы мужчина скончался.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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