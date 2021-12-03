Жителей двух домов в Челябинске оставили замерзать без газа и горячей воды

Общественники требуют у прокуратуры защитить челябинских пенсионеров, которым отрезали газ и отключили горячую воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в Челябинске на Копейском шоссе жителей сразу двух многоквартирных домов бросили на произвол судьбы, отрезав от газа, отключив горячую воду и оставив один на один с коммунальными проблемами. Без благ цивилизации в холода вынуждены существовать преимущественно пенсионеры, которые не могут защитить свои права.

Общественники выехали на место, пообщались с жителями и незамедлительно обратились в прокуратуру с просьбой привлечь виновных к ответственности.

Холодные батареи, отсутствие газа, искрящая проводка, разрушающийся фундамент и ледяная вода из крана – так живут пенсионеры в Ленинском районе Челябинска. Бывшие работники завода с большим трудовым стажем оказались списаны со счетов вместе с двухэтажными бараками, которые признали аварийными в 2020 году, но еще не расселили. Их очередь подойдет только в 2028 году, а пока пенсионеры всерьез собираются разводить костры во дворе, чтобы хоть как-то готовить еду.

Поначалу новость о грядущем расселении пенсионеров обрадовала. Привыкшие ждать своей очереди и верить чиновникам, пожилые люди шесть лет терпели отсутствие горячей воды, слабое отопление и затопленные подвалы. Даже замерзая в собственных квартирах, они не возмущались, а просто выходили на улицу, чтобы посидеть на голых трубах и немного согреться.

Когда от бараков отказалась управляющая компания «Ремжилзаказчик», пенсионеры снова проявили понимание и взяли обслуживание дома на себя. Теперь 74-летний жилец сам ставит хомуты на текущие трубы, отсыпает скользкие дорожки солью и следит за состоянием проводки. Но когда в бараках отключили газ, жить стало совсем невыносимо.

«Часть бараков, по словам людей, будет снесена только через шесть лет, но одно ветхое здание снесли в этом году. Когда его ликвидировали, в целях безопасности соседние дома, где еще остаются жить люди, отключили от газоснабжения. Сравняв здание с землей, компания «Газэнергосервис» не подключила коммуникации обратно. К тому моменту, как мы приехали на место, люди уже думали разжигать костры во дворе, чтобы хоть как-то приготовить себе пищу», – рассказал представитель общественников.

На крайние меры пенсионеров подталкивает боязнь за собственные жизни. Проводка в старых домах искрит, уже случались локальные возгорания. В бараках с деревянными перекрытиями опасно находиться. Когда пенсионерам отключили газ, они были вынуждены пользоваться переносными электроплитками, что в разы усиливает нагрузку на и без того ветхую проводку.

«Кому же мы нужны? Мы не люди? Наверное, нас считают за советских людей, то есть старых, отработанных. Как отбросы. Что же это за жизнь? Мы же всю жизнь проработали на заводе, честно проработали. Почему нас обижают? Мы не просим хоромы. Газ просто верните, хотя бы газ, пока мы ждем расселения», – говорит один из пенсионеров.

Мужчина добавляет, что у него осталась последняя надежда – на президента России, ведь когда люди начали просить помощи у районных властей и инстанций, реакции не получили. По словам жителей, им даже не дали объяснений о причинах отключения коммуникаций.

«Мы ждем объяснений от профильных ведомств, по какой причине людей лишили газоснабжения и вынудили жить в диких условиях. Обратились в надзорные органы, а также в Госжилинспекцию и к главе Челябинска с просьбой взять решение проблемы на контроль. Мы просим защитить права людей и пресечь дальнейшее нарушение их прав. На улице зима, пенсионеры в городе-миллионнике греются на уличных трубах и собираются жечь костры – это непостижимо. По сути, им создали условия, которые мало чем отличаются от образа жизни бездомных людей. Разве что крыша над головой есть, да и та может вспыхнуть в любой момент», – заявили общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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