На юге Челябинской области автомобиль снес с дороги женщину с двумя детьми

Женщина и двое детей пострадали от наезда легкового автомобиля на уральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 3 декабря, около 08:10 на улице Пролетарская у дома 88 в селе Варна.

48-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на трех пешеходов. «В результате ДТП пешеходы, 31-летняя женщина, 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, получили травмы и были госпитализированы», – рассказали в надзорном ведомстве.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. В настоящее время установлено, что все участники происшествия жители Варненского района, водитель имеет водительский стаж 28 лет, за последний год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 1 раз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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