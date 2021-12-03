Комиссии утвердили финалистов конкурсов по выбору глав в двух районах Южного Урала

В двух муниципалитетах Челябинской области фактически определились с тем, кто займет кресла их глав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсные комиссии по выбору глав завершили работу в Саткинском и Сосновском районах.

Судя по итоговым протоколам, вряд ли результаты голосования районных парламентов смогут кого-либо удивить.

Так, в Саткинском районе до голосования депутатов допустили действующего главу Александра Глазкова и начальника муниципального УЖКХ Дмитрия Карандашова. Выбор парламентариев представляется очевидным, учитывая поддержку Глазкова со стороны администрации губернатора.

В Сосновском районе также все пройдет без сюрпризов. Здесь за симпатии депутатов будут «бороться» возглавляющий муниципалитет Евгений Ваганов, руководитель общественной палаты Сосновского района Александр Злоказов и директор ДК Долгодеревенского Александр Скоков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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