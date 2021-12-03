Мать-убийца из Башкирии отправится в колонию на 14 лет

В Челябинске огласили приговор матери, швырнувшей семимесячную дочь о дверной косяк.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 3 декабря, Челябинский областной суд признал 23-летнюю жительницу Башкирии виновной в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Напомним, в декабре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в Магнитогорске, женщина со всей силы швырнула 7-месячную дочь об дверной косяк.

Смерть девочки наступила в Центре охраны материнства и детства от причиненной закрытой тупой травмы головы.

Государственный обвинитель требовал приговорить мать-убийцу к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд приговорил виновную к 14 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»