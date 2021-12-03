В Челябинске у маршрутки на ходу отвалилась дверь

У маршрутного автобуса в Челябинске оторвалась дверь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в автобусе ПАЗ, следовавшем по маршруту №66. Об этом сообщает телеграм-канал «Бюро наводок».

Во время движения на глазах у изумленных пассажиров основная дверь маршрутки начала отваливаться. В итоге поездку автобус продолжал со щелью между дверью и ступеньками в несколько десятков сантиметров.

Впрочем, как пишут авторы канала, водителя это ничуть не смутило. А на опасливые замечания пассажиров мужчина ответил: «Колеса-то крутятся». И спокойно продолжил поездку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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