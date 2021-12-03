В Челябинской области полиция накрыла подпольный водочный завод

В Чебаркуле полиция задержала арендаторов склада, наладивших там подпольное производство спиртного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела полиции «Чебаркульский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух местных жителей 45 и 24 лет, наладивших незаконное производство алкогольной продукции.

Полицейские установили, что организатором нелегального бизнеса был старший мужчина. Вместе они арендовали складское помещение, неподалеку от него самостоятельно смонтировали систему забора воды из скважины и установили очистные фильтры.

Закупив спирт и красители, приступили к производству крепких горячительных напитков. Смешивали спирт с водой и получали водку, добавляли краситель – уже «коньяк». Там же на складе они разливали полученную жидкость по бутылкам, укупоривали и упаковывали.

Готовую продукцию развозили по местам сбыта: в основном, это были небольшие торговые точки, расположенные на территории Чебаркульского района.

В ходе проведенного обыска из складского помещения изъято свыше 8,5 тонны спиртосодержащей жидкости, в том числе 15 тысяч бутылок различного объема уже готового к реализации продукта на сумму более 3,7 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полицейские установили, что организатор теневого бизнеса причастен к вымогательству 2 миллионов рублей у 31-летнего местного жителя. По версии полиции, он с неизвестными соучастниками, вывез южноуральца за город и под угрозой расправы требовал передать ему деньги якобы за совершенную кражу алкоголя. Ему вменяется вымогательство.

По ходатайству следователя один из задержанных судом заключен под стражу, второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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