ЦИК определилась с кандидатурой председателя Челябинского облизбиркома

В Центризбиркоме рассказали, кого хотят видеть руководителем Челябинского облизбиркома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, ЦИК РФ предложила кандидатуру южноуральского вице-губернатора Евгения Голицына на должность председателя регионального избиркома.

Напомним, в начале ноября ЦИК предложила ввести Голицына в состав избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Он вошел в число семи членов нового избиркома, назначенных по квоте главы Южного Урала.

Ранее появилась информация о возможности замены действующего председателя облизбиркома Сергея Обертаса Евгением Голицыным, последним представителем команды предыдущего губернатора в высших эшелонах власти Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»