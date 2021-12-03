Трамваи на железнодорожный вокзал Челябинска не будут ходить еще неделю

Подрядчик сорвал работы по ремонту трамвайных путей в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, срок проведения работ по замене трамвайных путей по улице Цвиллинга, которые осуществляет подрядчик регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, продлен до 12 декабря.

«Все введенные ранее ограничения сохраняются. Движение трамваев закрыто», – уточнили в городской администрации.

Напомним, движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала закрыто уже полтора месяца. Работы должны были завершиться 6 декабря. Но подрядчик не уложился в график, и снятие ограничений движения перенесли на неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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