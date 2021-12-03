Челябинская область вновь оказалась в числе регионов, наиболее проблемных по ковиду

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова назвала Южный Урал среди наиболее проблемных территорий по ситуации с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на ужесточение антиковидного режима, власти Челябинской области не могут справиться с распространением COVID-19. Такой вывод можно сделать из заявления зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

По словам чиновницы, Южный Урал оказался среди наиболее отстающих территорий. «Более напряженной стала эпидобстановка в четырех субъектах Российской Федерации. Это Калужская, Ростовская, Челябинская области, Республика Калмыкия, – приводит слова Голиковой сайт стопкоронавирус.рф. – В то же время улучшение мы видим в Тюменской, Нижегородской, Ивановской области, Республике Чечня».

Напомним, Челябинская область уже дважды попадала в число аутсайдеров по ситуации с COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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