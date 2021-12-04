Гололед и мокрый снег: южноуральцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях

В горах Южного Урала сохраняются аномальные погодные условия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 5 декабря в горных районах Южного Урала ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица.

Водителей просят быть особо внимательными и осторожными.

О ситуации на дорогах можно узнать по телефону круглосуточной диспетчерской миндортранса – ️(351)237-88-92.

Напомним, аномальная погода пришла в Челябинскую области в середине этой недели. В регионе прошли дожди и мокрый снег, что привело к образованию ледяной корки на дорогах и тротуарах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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