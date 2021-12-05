В уральском селе реконструкция школы грозит закончиться ее разрушением

Жители села в Челябинской области боятся потерять школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реконструкция здания школы в селе Айлино (Саткинский район) оказалась сорвана еще летом нынешнего года. Тогда-то жители села и подняли шум. Районные чиновники и подрядчик заверили, что догонят сроки осенью, но обенщаний своих так и не исполнили. Об этом южноуральцы рассказали в обращении, размещенном в сообществе «Текслер, помоги».

«В 2020 году администрацией и управлением образования Саткинского района было принято решение реализовать на базе Айлинской средней школы «супер-проект»: объединить два образовательных учреждения и создать образовательный комплекс «Школа-детский сад», в котором дети могли бы получить достойное и качественное образование, начиная от дошкольного и заканчивая средним общим образованием. Контракт был заключен с подрядной строительной организацией ООО «Уралстройгрупп». На реализацию данного проекта было выделено 100 620 402, 44 рубля», – написали жители села.

Стоит отметить, что айлинцы изначально были против того, чтобы на базе школы открывали детский сад, так как понимали, какой может быть итог (в середине двухтысячных они уже потеряли здание школы народной культуры после попытки «масштабной реконструкции» ее под детский сад). Но на собрании в апреля 2021 года представители администрации убеждали, что переживать не стоит, все будет по плану. А попутно обещали, что в селе появится образовательный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием, и все в нем будет сделано по новейшим технологиям, обеспечивающим, самое главное, безопасность детей.

Нужно было всего-то потерпеть один год. В 2021-2022 учебном году 138 детей должны будут ездить обучаться в школу соседнего поселка. По словам представителей районных властей все предусмотрено, и должно было быть замечательно. И людям пришлось поверить.

В 2021 году началась реконструкция здания МКОУ «СОШ с. Айлино» и уже 1 сентября 2022 года дети должны были прийти в новую школу-сад. Но что-то пошло не так.

Уже на этапе выполнения демонтажных работ все сроки были сорваны. В августе этого года жители начали бить тревогу. На собрании, которое вновь было организовано по их просьбе жителей, чиновники и директор подрядной организации объявили, что после начала работ выявили скрытые дефекты, неучтенные в проектно-сметной документации. И заверили жителей, что до конца октября 2021 года все работы, предусмотренные графиком, будут завершены. Между тем, согласно графику на декабрь 2021 года должны были быть завершены работы по устройству крыши, отопления, освещения и водоотведения. Но ни одна из этих работ до сих пор не выполнена, утверждают южноуральцы.

«Итог: всю осень здание простояло без кровли и без отопления. Работы на объекте велись один-два раза в неделю, не профессиональной строительной бригадой, а компанией из 2-3 местных жителей, без специального образования, – возмущаются селяне. – По результатам проверки, осуществляемой министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, в ходе реконструкции школы было выявлено множество нарушений».

Реальной помощи от местной администрации южноуральцы так и не получили, только слова и отписки, сетуют они.

«Мы, жители села Айлино, просим вас помочь нам с нашей проблемой реконструкции МКОУ «СОШ с. Айлино», так как на данный момент всех нас беспокоит судьба школы, детского сада и села. Нет никаких гарантий, что здание школы, не имея обустроенной крыши и отопления, сможет перезимовать и впоследствии не станет непригодным для продолжения строительства, а подвоз детей в поселок Межевой в условиях рельефа горно-заводской зоны и наших климатических условиях очень опасен», – утверждают южноуральцы.

Если и на региональном уровне этот вопрос останется нерешенным, они намерены обратиться к президенту России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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