Челябинка получила ожог во время операции к ГКБ №6

Жительница Челябинска пытается взыскать с городской больницы компенсацию за болезненный ожог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинка потребовала взыскать с городской больницы №6 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за болезненный ожог, полученный ею во время операции по устранению внематочной беременности.

Диагноз, требующий незамедлительного оперативного вмешательства, женщине поставили в частной клинике в декабре прошлого года. Медики направили ее в ГКБ №6. В больницу прибыла поздно вечером, и тут же была направлена на операцию.

В операционной, по словам горожанки, ничего не предвещало проблем: медики были оживлены, шутили. Около 22:00 ей ввели наркоз. Очнувшись, женщина почувствовала невыносимую боль.

Позднее медики сказали, что во время операции произошло короткое замыкание электрода, на котором она лежала. Как выяснили уже в ходе судебных разбирательств, электрод, вероятно, оказался слишком велик для миниатюрной челябинки, и ей необходимо было подложить пластину, используемую обычно во время детских операций, но в больнице таких не было в наличии. Итог – ожог ягодиц третьей степени (верхнюю ягодицу прожгло до кости). Домой челябинка вернулась с отметиной размером с ладонь (7 на 8 сантиметров).

Этому предшествовало лечение в ожоговом отделении, где ей дважды пытались пересаживать кожу, чтобы закрыть рану, но неудачно. Боли женщина испытывает до сих пор.

Проверка Росздравнадзора выявила нарушения в лечении. Эксперты считают, что медицинская помощь была оказана некачественно. А еще представители клиники не предоставили вовремя информацию о «неблагоприятном событии» в надзорные органы, то есть, фактически, пытались скрыть инцидент.

Впрочем, другие пластические хирурги стоят на стороне коллег. Медики заявляют, что ожоги во время лапароскопии – распространенное явление. Так, по словам профессора кафедры пластической хирургии и косметологии Южно-Уральского государственного медуниверситета Юрия Васильева, о личном опыте электрохирургических ожогов во время этой операции говорят 18% врачей. «Соблюдение правил безопасности профилактирует возможные осложнения, но не исключает их», – признает он.

Но челябинку возмущает хладнокровная отстраненность, с которой в ГКБ №6 отнеслись к произошедшему с ней. «Я обращалась в частную клинику. Мне сказали, что потребуется как минимум три операции, а возможно, и больше: сначала надо нарастить жировую ткань, потом несколько месяцев буду ходить с баллончиком, чтобы потом вставить на его место имплантат. Только после этого будет пересадка кожи. И не факт, что все пойдет гладко, – цитирует 74.ru пациентку. – У меня до сих пор там все зудит и болит. А передо мной даже не извинились».

В качестве компенсации в больнице предложили выплатить женщине 150 тысяч рублей – неоправданно мало, считает адвокат горожанки. Со своей стороны, челябинка потребовала в суде выплатить ей 1,5 миллиона рублей. Уже в ходе разбирательств руководство клиники увеличило сумму до 250 тысяч рублей. Но и она не устраивает горожанку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»