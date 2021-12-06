Дело о загрязнении уральских рек о передали в Росприроднадзор

Дело о загрязнении ООО МК «Ромкор» передано в Росприроднадзор.

Напомним, в конце октября жители Челябинской области заявили о попадании загрязняющих стоков в реки Санарка и Уй (последняя является питьевым источником для Троицка). В Санарке начался мор рыбы, а в Троицке власти вынуждены были отключить централизованное водоснабжение, так как очистные не справлялись с попавшим в реку аммиаком.

Местные жители обвиняли в произошедшем компанию «Ромкор», однако мясопереработчики наотрез отказывались признать вину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, по факту загрязнения ведомство возбудило дело об административном правонарушении по статье 8.13 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 300 тысяч рублей). Помимо этого, предприятию придется отдельно ликвидировать нарушение и заплатить ущерб.

В ходе административного производства специалисты министерства неоднократно выезжали в Троицкий район виновных в сбросе загрязняющих веществ в реку. Кроме того, привлекались специалисты испытательной лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федерального округа. Отбор проб значительные превышения по аммонию-иону (маркерное загрязняющее вещество для свиноводческих комплексов).

"️Специалистами министерства экологии совместно с администрацией Троицкого района, а также гражданами установлено, что сброс резкопахнущей жидкости (с запахом свиного навоза) на почву осуществило ООО МК «Ромкор». Резкопахнущая жидкость по естественному уклону местности попала в реку Санарка, которая впадает в реку Уй (источник питьевого водоснабжения города Троицка), что повлекло его загрязнение», – констатировали в правительстве региона.

В связи с тем, что ООО МК «Ромкор» подлежит федеральному государственному экологическому надзору, министерством экологии составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО МК «Ромкор» и направлен в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения по существу и привлечения к административной ответственности.

Кроме того, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора должно рассчитать ущерб, нанесенный окружающей природной среде, а предприятие должно будет его возместить, и провести работы по рекультивации загрязненных земель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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