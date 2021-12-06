В Челябинске и пригородах запустят новые маршруты общественного транспорта

Миндортранс Челябинской области запускает новые маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, изменения в работе общественного транспорта произойдут с 1 января следующего года. В Челябинске будут запущены два новых автобусных и по одному трамвайному и троллейбусному.

Кроме того, еще три маршрута общественного транспорта будут продлены.

Так, маршрут №8 соединит улицы Мамина и Академика Королева. Автобусы большого класса будут ездить по нему с интервалом 12 минут, в часы пик – 8 минут.

Также автобусы большого класса выйдут на маршрут №9 «Улица Мамина – улица Петра Сумина. Интервал движения будет таким же.

Улицы Харлова и Чистопольскую соединит трамвайный маршрут №12 с интервалом движения 22 минуты.

Кроме того, будет запущен троллейбус №25 «ЧКПЗ – КБС». Интервал движения – 20 минут, в часы пик – 12 минут.

Также будут продлены три автобусных маршрута. Автобус №2 от Мехколонны – до улицы Петра Столыпина, интервал движения – 14 минут, в пиковые часы – 7 минут.

Автобуса №18 с 1 января будет ходить от Автобусного парка до ТРК «Алмаз» с интервалом движения 15 минут, в пиковые часы – 10 минут.

Наконец, автобусный маршрут №83, на протяжении последних лет ходивший от ПКиО имени Гагарина до поселка Сухомесово, преобразуют в №483 и вернут на ранее действующий маршрут от ПКиО имени Гагарина до поселка Старокамышинск (ДК имени Маяковского). Интервал движения – 12 минут, в пиковые часы – 8 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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