Бизнес неохотно вкладывается в Челябинскую область: инвестиции упали почти на 10%

Компании Южного Урала инвестировали в основной капитал почти на 10% меньше, чем год назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, инвестиции в основной капитал в регионе в январе – сентябре 2021 года составили 150 миллиардов 727,5 миллионов рублей. Это лишь 91,6% от уровня аналогичного периода «ковидного» 2020года.

При этом основным источником инвестиций стали собственные средства предприятий – из объем превысил 120 миллиардов рублей. На коммерческие кредиты приходятся лишь 8,5 миллиардов рублей. 1,7 миллиарда получены в качестве заемных средств от других организаций. 15,5 миллиардов получены из бюджета (из них: 7,3 миллиарда – федеральный, 6,3 миллиарда – региональный).

Лидером по падению интереса инвесторов в Челябинской области стал Усть-Катав. Здесь, по данным Росстата, вложения сократились на 92,2% – до 69,9 миллиона рублей. Далее следует Верхний Уфалей: 25,2% от января – сентября 2020 года (353,7 миллиона рублей). Замыкает тройку Кунашакский район (28,7%, 18,9 миллиона рублей).

В Челябинске объем инвестиций сократился на 8,3%, до 37,9 миллиарда рублей.

Наибольший рост вложений отмечен в Верхнеуральском районе – в 8,7 раза (до 6,4 миллиарда рублей). На втором месте Увельский район – в 3,9 раза (1,3 миллиарда рублей) и Локомотивный. Впрочем, рост инвестиций в 3,8 раза не позволил ему подняться с последнего места в регионе по абсолютным показателям (вложение в основной капитал в этом муниципалитете не преодолели объема в 4 миллиона рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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