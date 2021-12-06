Преподавателя челябинского вуза отправили в колонию за взятки на 1,7 миллиона рублей

Преподаватель УралГУФКа осужден за получение взяток от студентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего заведующего кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» виновным в получение взяток в значительном и крупном размерах.

В суде установлено, что мужчина в период с 2013 по 2020 год получил от студентов университета в общей сложности свыше 1,7 миллиона рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сумма полученной взятки конфискована в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»