Преподавателя челябинского вуза отправили в колонию за взятки на 1,7 миллиона рублей

Преподаватель УралГУФКа осужден за получение взяток от студентов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего заведующего кафедрой ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» виновным в получение взяток в значительном и крупном размерах.
В суде установлено, что мужчина в период с 2013 по 2020 год получил от студентов университета в общей сложности свыше 1,7 миллиона рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Сумма полученной взятки конфискована в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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