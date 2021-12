Уральские металлурги первыми в России получили «золотой» стандарта Investors in People

ММК стал первой компанией в России, получившей «золотую» аккредитацию стандарта Investors in People.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Investors in People – престижный международный стандарт, который вручает одноименная некоммерческая организация Investors in People Community Interest Company (Великобритания). Стандарт IIP оценивает качество работы с персоналом по девяти критериям, в том числе «лидерство и вдохновение», «управление производительностью» и «обеспечение непрерывного роста».

2021 год стал первым, когда ММК подал заявку для аккредитации в Investors in People, и компания с первой попытки завоевала «золотой» статус, минуя «стандарт» и «серебро», что свидетельствует об очень высоком качестве кадровой работы. На текущий момент ММК – единственная крупная отечественная компания, удостоенная аккредитации Investors in People, тем более в «золотом» статусе. Ранее на территории России аккредитацией IIP обладали только иностранные предприятия.

По итогам изучения заявки Магнитогорского металлургического комбината и проведенных в компании интервью с руководителями различного уровня (включая генерального директора Павла Шиляева) и рядовыми работниками различных подразделений, а также анкетирования, эксперты IIP присвоили ММК оценку в 704 балла из максимума в 900, что выше среднего результата для производственных компаний (688 баллов). Особенно высокую оценку ММК получил по критериям «структурирование работы» и «обеспечение непрерывного роста».

«Безусловно, мы рады, что высокое качество управления персоналом на Магнитогорском металлургическом комбинате подтверждено теперь и на международном уровне, – отметил Олег Кийков, директор по персоналу ПАО «ММК». – Внимание ММК к работникам, наша деятельность по обеспечению безопасности, социальные гарантии и возможности для развития, которые мы предоставляем сотрудникам, – все это доказывает, что мы действительно инвестируем в людей. Таков один из главных принципов работы Магнитки».

«Получить «золото» с первой попытки – это выдающийся результат, – говорится в комментарии Investors in People. – Во всех областях своей работы ММК продемонстрировал эффективность кадровой политики, высокую степень вовлеченности персонала и ощутимые положительные результаты работы с людьми».

ММК активно работает с персоналом, заботясь о его безопасности, обеспечивая для работников благоприятные условия труда, социальные гарантии и возможности к саморазвитию. Одна из главных целей, установленных в компании в соответствии со Стратегией развития Группы ММК до 2025 года, – развитие корпоративной культуры возможностей с акцентом на усиление вовлеченности сотрудников.

Стандарт качества Investors in People был разработан в 1991 году в Великобритании при участии Британской конфедерацией промышленников и Британского конгресса профсоюзов. В 1993 году была создана компания Investors in People, которая развивает и распространяет этот стандарт, а также обеспечивает его целостность и качество. С 1997 году стандарт Investors in People приобрел международный статус и действует более чем в 80 странах. Сертификат IIP считается престижным во всем мире и повышает привлекательность любой фирмы как для инвесторов, так и для сотрудников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»