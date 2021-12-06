В Челябинской области дочь экс-судьи отправили в колонию за попытку мошенничества

В Еманжелинске дочь бывшего судьи выманивала полмиллиона рублей у родственников подсудимого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал 34-летнюю жительницу Южноуральска виновной в покушении на мошенничество в крупном размере.

В суде установлено, что в июле 2020 года женщина рассказала родственникам подсудимого, что может помочь им добиться для него минимального наказания, так как ее отец работал судьей. За свои услуги, а также якобы на подкуп судей, запросила полмиллиона рублей. Однако в последний момент южноуральцы отказались от передачи денег и обратились в правоохранительные органы. Впрочем, в действительности у аферистки и не было возможности повлиять на исход судебного процесса.

Суд приговорил мошенницу к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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