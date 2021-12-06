Краевед потребовал у прокуратуры заставить мэрию Челябинска обследовать место, где нашли человеческие останки

Известный челябинский общественник требует вмешательства прокуратуры в ситуацию вокруг останков в поселке Шершни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», координатор инициативной группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев направил в прокуратуру Челябинской области обращение с требованием обязать мэрию Челябинска провести обследование местности по улицам Степной и Парковой в поселке Шершни.

Напомним, 23 октября этого года у одного из домов по улице Степной были найдены человеческие останки. Ряд историков считают, что на этой местности может быть массовое захоронение жертв политических репрессий 1930-х годов. Но, по словам краеведа, власти Челябинска старательно игнорируют эту позицию.

«Находка массового захоронения в поселке Шершни 23 октября 2021 года – не случайность, а вполне прогнозируемая закономерность, так как это уже не первый случай обнаружения подобного захоронения на городской территории», – настаивает Юрий Латышев. Так, в марте 2019 года он уже писал прокурору Челябинска. В обращении он отметил, что на основании имеющихся документов и воспоминаний Нины Афиногеновой, бывшей заместителем председателя комиссии по восстановлению прав реабилитированных при областной администрации, ему стало известно о возможном существовании на территории поселка Шершни трех мест массовых захоронений репрессированных.

«Также я напомнил, что несмотря на большую работу, проделанную сотрудниками прокуратуры в начале 1990-х годов, в настоящее время наличие этих мест массовых захоронений замалчивается. Так, в августе 1998 года при строительстве частных домов на улице Парковой в поселке Шершни обнажилось одно из таких захоронений. Непосредственным свидетелем трагической находки места захоронений на улице Парковой в 1998 году является бывший заместитель начальника управления экологии Челябинска Н.Г. Овсяницкий. Останки были переданы в прокуратуру Центрального района города Челябинска. По заключению проведенной экспертизы было установлено, что данные люди убиты в 1930-е годы, предположительно являющиеся жертвами политических репрессий. По факту обнаружения в поселке Шершни массового захоронения человеческих останков в прокуратуре Челябинской области 02.09.1998 года было возбуждено уголовное дело. Однако уже в декабре 1998 года уголовное дело было прекращено по пункту 2 статьи 5 УПК РФ за отсутствием состава преступления», – пишет Латышев.

Обратившись за разъяснениями в Следственный комитет России, краевед выяснил, что якобы еще в августе 1998 года глава администрации поселка Шершни получил разрешение о перезахоронении останков. Но сведений о том, где именно было проведено перезахоронение и было ли оно вообще, он так и не получил.

«Таким образом, из полученных ответов можно сделать вывод, что до сих пор достоверно не установлено, что в районе улицы Гидрострой (ныне улица Парковая) в поселке Шершни в настоящий момент полностью отсутствуют останки жертв массовых репрессий 1930-х годов», – уверен общественник.

Этот вопрос он пытался поднять в обращениях 29 марта и 5 апреля 2019 года в правительство Челябинской области, заявляя, что «областными чиновниками и силовыми структурами упорно и целенаправленно делаются попытки по замалчиванию массовых репрессий 1930-х годов». Однако они были проигнорированы.

Вместе с тем, согласно требованиям федерального законодательства, перед проведением любых работ на территории возможных мест захоронений жертв массовых репрессий органы местного самоуправления должны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений. Кроме того, в случае обнаружения массового захоронения жертв массовых репрессий власти должны позаботиться о включении его в реестр объектов культурного наследия.

«На данный момент, пока по неофициальным данным, экспертиза останков, извлеченных 23 октября 2021 года, показала с большой долей вероятности, что они относятся к жертвам политических репрессий 1937-1938 годов», – пишет Юрий Латышев.

В связи с этим общественник просит прокуратуру обязать местных чиновников обследовать участок у дома на улице Степной, где нашли останки, а также по улице Парковой с целью определения границ массовых захоронений для последующего оформления заявления о включении их в реестр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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