Челябинск закроют для большегрузов до Нового года

ГИБДД предупредила о введении ограничения движения фур в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, для обеспечения бесперебойного движения в городе в преддверии подготовки к Новому году будут вводиться временные ограничения на въезд в город большегрузной техники.

«Традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах областного центра многократно увеличивается количество транспортных средств. Это связанно с подготовкой жителей Челябинской области к празднованию Нового года и покупкой подарков, что в свою очередь обуславливает притяжение большого количества автомобилей, прибывающих из близлежащих районов области, к крупным торговым центрам столицы Южного Урала. В условиях возросшего дорожного трафика передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и, в свою очередь, может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями», – отметили представители ведомства.

С целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники, грузоподъемностью свыше 10 тонн, с 20 по 31 декабря 2021 года планируется введение ограничения его передвижения по улицам Челябинска с 08:00 до 19:00 ежедневно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»